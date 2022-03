El Sevilla presenta una oferta por Luis Suárez

Luis Suárez termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. El delantero de 35 años ha recibido propuestas para seguir en LaLiga Santander, entre ellas una del Sevilla, que pretende acoger al ex del Barcelona a coste cero en sus filas.

Aunque todo parecía indicar que Luis Suárez pondría rumbo a la MLS, la disputa del Mundial de Catar aconsejan al uruguayo seguir en el fútbol europeo. El atacante podría continuar en LaLiga Santander, una posibilidad que, según MARCA, le ofrecerían tanto el Sevilla como equipos con menores aspiraciones.

Luis Suárez, además, sigue teniendo un gran cartel en la Premier League, donde Steve Gerrard estaría encantado de tenerle a sus órdenes en el Aston Villa. Ajax, donde ya jugó, e Inter de Milán, son otros de los equipos con los que ha sido relacionado. No obstante, según el citado diario, a Luis Suárez le seduce la opción de continuar en LaLiga Santander, ¿terminará aceptando la oferta del Sevilla?

Las otras opciones de Luis Suárez más allá del Sevilla

Preguntado por la posibilidad de volver a jugar en Sudamérica, el uruguayo mostró su preferencia por probar fortuna en la MLS. “Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, manifestó Luis Suárez.