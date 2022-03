Alejandro Sanz acusa a Joaquín de estar robando al Betis

El capitán del Betis termina contrato con el conjunto verdiblanco a final de temporada. Recientemente, el presidente del equipo andaluz, Ángel Haro, ponía en manos de Joaquín la opción de renovar, algo de lo que éste habló con Alejandro Sanz tal y como ha confesado el cantante.

“El otro día hice un arrocito y estaba Joaquín. Dice que no sabe todavía si se va a retirar este año o no, le dije de broma, con 40 años jugando... lo que tú estás haciendo ya es robar”, dijo Alejandro Sanz en La Resistencia.

Joaquín y la posibilidad de renovar con el Betis

Tras el choque que enfrentó a su equipo con el Atlético de Madrid, Ángel Haro, presidente del club de las Trece Barras, señalaba: “Con Joaquín hay una sintonía absoluta y un diálogo constante. Cuando acabe la temporada, nos sentaremos y, en un minuto, llegaremos a un acuerdo. Si él quiere e seguir, va a seguir. Es muy bético y, si se ve con fuerzas y con ganas, que lo diga”.

Por su parte, Joaquín señalaba en El Hormiguero el pasado mes de noviembre: “Es una decisión difícil. Por lo que yo he vivido, buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que has vivido desde pequeñito es muy complicado. Cuando dicen, te tienes que retirar cuando estés arriba ¿Me cago en los muertos, me voy a retirar cuando mejor estoy, cuando estoy disfrutando? Tienes ganas de seguir, es lo que me ha pasado. Con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego. Tomar la decisión es muy complicado, porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando este año estas disfrutando de menos minutos. Uno intenta entrenar al máximo todos los días, y cuando ya uno entrena demasiado bien es que juega poco. El que juega, normalmente, entrena poquito…”.