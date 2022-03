Barcelona y Athletic quieren a un jugador de la Real Sociedad

A las órdenes de Xabi Alonso, Jon Karrikaburu ha anotado 10 goles en los 29 partidos que ha anotado en el filial del cuadro txuri-urdin. Los registros del delantero de 19 años no están pasando desapercibidos ni para el Barcelona ni para el Athletic, aunque la cláusula de éste con la Real Sociedad parece prohibitiva para ambos.

Y es que, sacar a Jon Karrikaburu del conjunto donostiarra cuesta 60 millones de euros. La Real Sociedad no dudó en elevar su precio el pasado mes de mayo ante el interés del Barcelona y, sobre todo, del Athletic. En lo que respecta al club catalán, Jon Karrikaburu no es el único jugador del equipo que dirige Xabi Alonso al que está siguiendo. Según Mundo Deportivo, el Barcelona también ha echado el ojo a Beñat Turrientes. El mediocentro de 20 años tiene una cláusula de 50 millones de euros, por lo que también parece complicado que pueda recalar en el conjunto azulgrana.

¿Es Mikel Merino una opción para Barcelona y Athletic?

Y es que, por un poco más, el equipo catalán podría fichar a un jugador más contrastado como Mikel Merino. El futbolista de 25 años, que también ha sido relacionado con el Barcelona, tiene una cláusula de 70 y no descarta fichar por un grande. “No lo sé, queda mucho para pensar en eso. Si estuviera pensando en el futuro más que en presente, no podría dar todo mi nivel. Tengo que estar centrado en la Real, y más adelante a ver dónde te lleva el fútbol. Es bueno que otros equipos piensen en ti, eso es positivo y demuestra que está haciendo un buen trabajo y que se reconoce”, comentaba recientemente Mikel Merino.

El centrocampista tampoco descartó fichar algún día por el Athletic. “Nunca puedes decir nunca. Yo ahora estoy aquí genial y desde luego no pienso absolutamente en la posibilidad de ir al Athletic, pero esto del fútbol da muchas vueltas, así que mejor no meter en un embrollo”, agregó.