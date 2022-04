Vicente Guaita se muestra dispuesto a volver al Valencia

La irrupción de Giorgi Mamardashvili podría llevar al conjunto che a hacer caja por un Jasper Cillessen al que quiere el PSV. De traspasar al holandés, un posible relevo para el Valencia será Vicente Guaita.

Cuestionado por su posible regreso al club de Mestalla en el diario AS, el guardameta de 35 años señalaba: “Me queda un año de contrato y uno opcional en el Palace. Estoy muy a gusto en la Premier, es una pasada cómo se vive el fútbol. Cada vez me van quedando menos años y no sé si tendré esos años para poder volver a España. Me gustaría volver al Valencia. Creo que podría haber jugado muchos años en el Valencia. Siendo valencianista, saliendo de su cantera... ¿cómo no voy a querer volver al Valencia?”.

Guaita lamentó la poca estabilidad que tuvo en el Valencia

Vicente Guaita aprovechó la ocasión para destacar la estabilidad que ha encontrado en Inglaterra: “Lo importante es tener estabilidad. Cuando recuerdo mis primeros pasos en el Valencia me hubiera gustado tener esa estabilidad, sí es verdad que al principio la tuve pero luego surgieron problemas y la perdí. Luego la volví a encontrar en el Getafe. Ahora que llevo cuatro años aquí, en Inglaterra, creo que teniendo estabilidad cualquier jugador puede rendir mucho más. No es fácil, te la tienes que ganar. Estuve hablando hace poco con Ayoze, que no está jugando mucho en el Leicester, pero si le dan confianza lo demostrará. A mí me pasó lo mismo al principio en el Palace, luego me la gané y tengo que ganármela día a día”.