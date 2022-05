El Sevilla dice no al Barcelona por uno de sus futbolistas

El conjunto hispalense deberá hacer caja este verano y el elegido para ello es Jules Koundé. Es por ello por lo que el Sevilla ha tasado en 70 millones de euros al central de 23 años. El Barcelona, que quiere hacerse con Jules Koundé a petición de Xavi, ha tratado de rebajar su precio incluyendo futbolistas en la operación, aunque uno de ellos no ha convencido al club de Nervión.

El Sevilla le ha dicho no al Barcelona por Lenglet

Sí ha convencido al Sevilla Sergiño Dest, un futbolista muy del agrado de Monchi. No obstante, además de al lateral de 21 años, el Barcelona ha ofrecido al Sevilla a Clement Lenglet como sustituto de Jules Koundé. Sin embargo el conjunto hispalense tendría otras preferencias para relevar al defensor y no contempla el regreso del francés según Estadio Deportivo.

Esto deja al Chelsea como el gran favorito para hacerse con Jules Koundé. Esto convertiría al futbolista del Sevilla en el sustituto de Antonio Rüdiger en el cuadro londinense. El presidente del club de Nervión, José Castro, ya prepara el camino para su traspaso. “A nadie escapa que en los últimos veranos no hemos vendido. Para poder soportar la ficha de este equipo se necesita vender. En enero, además de tener ofertas y no vender, trajimos a Tecatito y a Martial. Tendremos que cuadrar nuestras cuentas. Sabemos hacerlo bien y que cuando haya salidas vengan jugadores que nos vuelvan a dar rendimiento futuro y rendimiento económico. Siempre tenemos mejor plantilla que la anterior. ¿Por qué la próxima temporada no? Haremos cambios pero tendremos la mejor plantilla para buscar nuestros objetivos. Es normal que haya rumores e inquietudes, pero este presidente no permitirá que se hable de eso en el club”, manifestaba.