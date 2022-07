Un equipo de Segunda División descarta el fichaje de Cesc Fábregas

Las Palmas no ha renovado el contrato de Jesé para liberarse de su elevada ficha y, conocedor de ello, los agentes de Cesc Fábregas han ofrecido a éste al conjunto canario. Así lo ha reconocido fuentes del club. Pese a que el centrocampista de 35 años hubiera recalado a coste cero tras haber terminado contrato con el Mónaco, Las Palmas ha descartado su fichaje por su caché.

“Sí, claro que nos han ofrecido a Cesc Fábregas, como llegan 10.000 nombres a nuestras oficinas y a la dirección deportiva. Pero en este minuto no podemos asumir el caché salarial de Cesc Fábregas. Es una circunstancia de pura lógica, que cualquier aficionado podrá entender. No forma parte de nuestra realidad económica”, señalaban fuentes del club a Las Provincias.

¿Ha dado calabazas Las Palmas a Cesc Fábregas o Cesc Fábregas a Las Palmas?

MARCA, por su parte, señala que ha sido Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, el que ha tratado de convencer a Cesc Fábregas para que se incorporase a su equipo recibiendo calabazas por parte de éste. Cabe señalar que el conjunto canario está dirigido por García Pimienta, que entrenó al que fuera internacional español en el fútbol base del Barcelona.

Cesc Fábregas ha vivido su peor año en el Mónaco

“Es seguro que entre el Mónaco y yo hemos terminado. Mi contrato expira el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar”, manifestaba el que fuera campeón del mundo y de Europa con España semanas atrás.

“Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida. Este año he sufrido mucho y ha sido fuerte mentalmente. Este año ha sido tan malo que no puedo terminar con esto. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando”, finalizaba Cesc Fábregas.