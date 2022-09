Álex Moreno explica por qué se quedó en el Betis dejando plantado al Nottingham Forest

Cuando todo parecía indicar que Álex Moreno pondría rumbo a la Premier League de la mano del Nottingham Forest, el lateral de 29 años decidió quedarse en el Betis. Aunque ya explicó en su día por qué lo hacía en redes sociales, ha vuelto a ser cuestionado al respecto en la última entrevista que ha concedido.

“Decido quedarme por el proyecto. Es verdad que era también interesante el del Nottingham, era un paso en mi carrera, pero la afición, lo que se está creando... Sobre todo por los días que había vivido, el cariño que recibo y la importancia que tengo en este equipo. Me siento muy cómodo, muy a gusto, tengo una vida aquí, la familia... Pero sobre todo el cariño de la gente que tengo alrededor es lo que me hizo quedarme y seguir creciendo en el Betis. Son cuatro años, el sentimiento tira muchísimo y soy un bético más”, señalaba Álex Moreno en Radio Marca.

Así explicó Álex Moreno su ‘no’ al Nottingham Forest para seguir en el Betis

A través de sus redes sociales, el defensor mandó en su día el siguiente mensaje: “Hola, béticos y béticas. Quiero compartir este mensaje con vosotros y deciros que el Real Betis sequirá siendo mi casa esta temporada. Es cierto que tanto el club como yo hemos recibido una propuesta para incorporarme a otro equipo. Agradezco la importante oferta que he recibido pero, tras haberlo valorado, tanto el Real Betis como yo hemos decidido seguir caminando juntos. El cariño de la afición, el proyecto deportivo y la confianza que me han mostrado desde todos los estamentos de la entidad me han llevado a anteponer mi compromiso con el Betis a cualquier otra cuestión. Quiero seguir creciendo con el Betis y todo mi esfuerzo irá dirigido a dar lo máximo para conseguir que esta temporada vuelva a ser inolvidable”.