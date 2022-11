Cañizares pone nombre al próximo entrenador del Atlético de Madrid

Basándose en su experiencia en el Valencia y en lo que sucedió con Rafa Benítez, Cañizares ha señalado que el Atlético de Madrid no es el mismo desde que se marchó el Mono Burgos. También dejó claras sus preferencias entre Marcelino García Toral y Luis Enrique, que suenan para relevar a Simeone como entrenador del conjunto rojiblanco.

Cuestionado en Radio MARCA sobre si Marcelino o Luis Enrique debía ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid, Cañizares señalaba: “Me gustan los dos. Para el Atlético me gustan los dos... pero para el Atlético en concreto digo Luis Enrique. Son dos entrenadores de fútbol, con experiencia, con idea, con estilo, con personalidad, con cuerpo técnico... Con un Koeman estarían”.

El Atlético de Madrid de Simeone, menos reconocible sin el Mono Burgos

Respecto al mal momento del Atlético de Madrid, comentaba: “Yo tengo una teoría. El Atlético viene no jugando bien lo que llevamos de temporada, la temporada pasada y la anterior pese a ganar LaLiga. Son dos años. Quiero decir no siendo fiel a su espíritu de competitividad, no haciendo sentir orgullo a sus aficionados. Yo soy muy de opinar que un entrenador no es un entrenador, es un cuerpo técnico. Ese cuerpo técnico hace mejor al entrenador o peor. si son malos He conocido a Rafa Benítez con un cuerpo técnico excelente y ha sido un fenómeno aquí en Valencia, le he conocido con otro cuerpo técnico y ya no me ha gustado tanto. Hay una figura en el Atlético de Madrid que era muy importante, que era el Mono Burgos. Que se marchó, por las circunstancias que fueran. El Mono tenía un peso y un trabajo, que no se ve y nadie se acuerda, pero que quizás era muy importante y quizás es uno de los motivos por los que no carbura el Atlético”.