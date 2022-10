La guerra pudo haber llevado a Mudryk al Valencia

El atacante de 21 años del Shakhtar Donestsk podría protagonizar un traspaso récord el próximo verano. Arsenal y Manchester City son dos de los equipos que estarían interesados en Mudryk, motivo por el que su club le ha tasado en más de 100 millones de euros. Quién se lo iba a decir al ucraniano que meses atrás fue ofrecido al Valencia y rechazado por el conjunto che.

Según Plaza Deportiva, “el club de Mestalla recibió este verano, entre los meses de junio y julio, el ofrecimiento de Mudryk. El futbolista y su entorno buscaban una salida en Europa para que escapara a la guerra entre su país”.

El Valencia finalmente, terminó rechazando a Mudryk. “Entre traspaso y ficha, la operación se disparaba y la consigna de Singapur era la de traer futbolistas cedidos, libres de contrato o de bajo coste”, añadía el citado diario. Y es que el Shakhtar Donestsk pidió 25 millones de euros al Bayern de Múnich el pasado verano.

Mudryk ha dejado de ser una opción para el Valencia

Ahora fichar a Mudryk resulta mucho más caro. Preguntado sobre si sería traspasado por 40 millones de euros, Carlo Nicolini, adjunto al director deportivo del Shakhtar Donestsk, declaraba: “No hablamos con estas cifras. Ni por 50... ni llamamos al presidente para hacerle la oferta. Valoramos más a Mudryk que a Antony, del Manchester United, pagado por 100 millones”.

Sobre sus pretendientes, agregaba: “¿El Arsenal y el Manchester City? Son dos equipos que se han interesado por el jugador. Pero también hay otros clubes que pueden gastar eso de inmediato. No estamos obligados a vender, no queremos hacer fenómenos. No queremos rodar figuras que no sean realistas. Pero en este equipo, él es el más decisivo. Si quieres contratar a ciertos jugadores que marcan la diferencia en los mejores clubes, también necesitas el dinero adecuado”.