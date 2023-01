Valladolid y Alavés, en la puja por sacar a Asier Villalibre del Athletic

El delantero de 25 años termina contrato con el Athletic a final de temporada y tendría intención de cambiar de aires en el mercado invernal. El conjunto vasco no se opondrá a ello siempre y cuando Asier Villalibre renueve. De ser así, el Valladolid y el Alavés serían los equipos mejor posicionados para ofrecerle acomodo en calidad de cedido. No obstante, el Real Zaragoza y el Tenerife también están tras sus pasos.

Así lo asegura el diario AS, que no descarta que el Athletic retenga en sus filas a Asier Villalibre al estar corto de delanteros pese a que éste solo ha jugado 8 partidos en el presente curso. En lo que respecta a sus pretendientes, el Valladolid le ofrecería la posibilidad de seguir jugando en Primera División, mientras que el atacante no vería mal hacerlo en segunda con tal de estar cerca de su casa, lo que da opciones al Alavés de cerrar su fichaje.

Asier Villalibre podría salir de un Athletic que quiere fichar a Galarreta para la próxima temporada

Al margen de las salidas, como podría ser la del Asier Villalibre, el Athletic está trabajando en la llegada, de cara al siguiente curso, de Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista de 29 años termina contrato con el Real Mallorca, que ha sido incapaz de renovarle, por lo que su regreso al conjunto vasco parece cada vez más cercano. Iñigo Ruiz de Galarreta nunca ha escondido que su deseo era regresar al Athletic pese a que es feliz en el cuadro bermellón.