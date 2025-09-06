Akanji y el mensaje con el que Guardiola le empujó a salir del Manchester City: "No me agradó oír eso"

Manuel Akanji, cedido por el Manchester City al Inter de Milán, ha aprovechado la concentración con la selección suiza para explicar su salida del conjunto inglés. Pese a que el curso anterior, el central de 30 años disputó 40 partidos, Pep Guardiola, con un contundente mensaje que no le gustó, le empujó a cambiar de aires.

Sobre dicha conversación con el técnico catalán, Manuel Akanji comentó: “Nos dejó claro a los seis centrales que dos jugarían y dos estarían en el banquillo. Y que sería difícil para el resto. No me agradó oír eso, porque siempre espero estar en el campo”.

A su vez, cuestionado sobre su pérdida de protagonismo, el defensor propuso trasladar la pregunta a Pep Guardiola. “Tendrás que preguntarle a él”, declaró.

El Inter de Milán se ha llevado a Akanji del Manchester City tras su conversación con Guardiola

Tras su conversación con Pep Guardiola, el Manchester City acordó la cesión de Manuel Akanji al Inter de Milán, en una operación que rondó los 2 millones de euros y que incluye una opción de compra de 15 millones que se convertirá en obligatoria si el central disputa al menos el 50% de los partidos de la temporada y si el conjunto 'nerazzurro' se proclama campeón de la Serie A.

El suizo, fichado en el verano de 2022 procedente del Borussia Dortmund y con contrato en vigor hasta 2027, no había disputado ni un solo minuto en las tres primeras jornadas de la Premier League.

En su etapa en el Manchester City, Manuel Akanji ha cosechado un notable palmarés en apenas dos cursos, con dos títulos de Premier League, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos.