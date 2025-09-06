Espanyol y Betis explican por qué no han fichado a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez afronta su última temporada en el West Ham tras no haber salido este verano. El centrocampista de 31 años pudo haber vuelto a LaLiga EA Sports de la mano del Espanyol y del Betis, donde ya jugó, pero ninguno de estos dos equipos terminó concretando su fichaje.

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, explicó así por qué Guido Rodríguez no había recalado en el conjunto blanquiazul: “¿Guido? La respuesta es no. ¿Qué ha habido un planteamiento? Sí. ¿Qué ha sido el jugador que hemos querido como prioridad? No. El costo económico que podría haber tenido Guido, el Espanyol no tiene capacidad”

“Queremos hacernos fuertes con los que somos, con los que estamos. No deberíamos ir a buscar fuera lo que ya tenemos en casa. Tenemos que pensar en el hoy y en el mañana. La media de edad de la plantilla es de 25 años, me parece que es buena. Tenemos un 51% de jugadores catalanes y canteranos en el primer equipo. Y no vamos a parar. Tenemos un 40% de canteranos, dentro de los 25 jugadores, para nosotros es importante. Mirarnos más dentro que mirarnos lo que hay fuera”, añadió Fran Garagarza.

Al igual que el Espanyol, el Betis descartó a Guido Rodríguez por su coste económico

En la misma línea que el director deportivo del Espanyol, Manu Fajardo, su homólogo en el Betis, dijo sobre Guido Rodríguez durante la presentación de Antony: “Guido fue una posibilidad que se valoró, pero el coste económico no nos daba para dar ese paso al frente. Teníamos alternativas preparadas de su nivel o superior y decidimos optar por Amrabat”.