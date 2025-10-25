El sorprendente equipo de LaLiga con el que ha sido relacionado Lewandowski

El Atlético de Madrid se hizo en 2020 con Luis Suárez aprovechando que entraba en su último año de contrato con el Barcelona y, con el uruguayo como delantero, se proclamaría campeón de Liga esa temporada. Dicha operación querría repetirla ahora el conjunto rojiblanco con Robert Lewandowski, aunque en su caso llegaría con cuatro años más, ya que actualmente tiene 37.

Sin embargo, el polaco, podría recalar a coste cero en el Atlético de Madrid, ya que tanto él como el Barcelona se reservaron la opción de dar por finalizado el vínculo que les une al final del presente curso. Si bien el curso anterior Robert Lewandowski anotó 42 goles en 52 encuentros, en el presente curso sólo ha marcado 4 en 6. Es por ello por lo que el Barcelona ya le busca un recambio al que, para hacer sitio, implicaría liberarse de su elevada ficha.

No obstante, según Fichajes.com, el conjunto azulgrana podría plantearse renovar su contrato para intentar vender al delantero a Arabia Saudí.

Las condiciones del Atlético de Madrid para fichar a Lewandowski

En lo que respecta al Atlético de Madrid, sólo querría a Robert Lewandowski a coste cero y, siempre y cuando, acepte rebajarse considerablemente el sueldo. ¿Seguirá los pasos de Luis Suárez?

¿Será Lewandowski el sustituto de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?

Curiosamente, Julián Álvarez suena como posible recambio de Robert Lewandowski en el Barcelona. Cuestionado al respecto su agente, Fernando Hidalgo afirmó: “Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos”.

“Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona”, añadió.