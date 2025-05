Anuncian la salida de Zubimendi de la Real Sociedad en verano

Martín Zubimendi se mostró fiel a la Real Sociedad cuando, tras ganar la Eurocopa con la Selección, equipo como el Liverpool se mostraron dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. Otro gallo podría cantar este verano. Y es que tanto el Real Madrid como el Arsenal están dispuestos a pujar con fuerza por hacerse con sus servicios, Consciente de ello, Roberto López Ufarte, histórico de la Real Sociedad, dio por hecha la salida de Martín Zubimendi en verano.

“Sólo estoy en disposición de decir que se va de la Real”, afirmó en Tiempo de Juego evitando decir más al respecto.

Cabe señalar que el pasado mes de noviembre, cuando Martín Zubimendi ya sonaba con fuerza para el Arsenal y tímidamente para el Real Madrid, Roberto López Ufarte dijo: “Creo que se va a quedar en España. Claro no puede haber nada porque no he visto ningún contrato”.

“Seguro que has dado una alegría a los aficionados en el Real Madrid”, constató entonces Paco González.

¿Cuánto les costaría al Real Madrid o al Arsenal fichar a Zubimendi a la Real Sociedad?

Martín Zubimendi tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2027. El conjunto donostiarra recovó al centrocampista cuando sonaba como posible recambio de Sergio Busquets en el Barcelona. No obstante su cláusula de rescisión se mantuvo en 60 millones de euros, y a ese precio se remitirá la Real Sociedad ante el interés del Real Madrid, del Arsenal o de cualquier otro equipo.

Martín Zubimendi, internacional con España, ha disputado en lo que va de temporada 44 partidos con el cuadro txuri-urdin, con el que ha anotado 2 goles y repartido 2 asistencias.