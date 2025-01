El equipo que pagará el próximo verano a la Real Sociedad la cláusula de Zubimendi

El propio Martín Zubimendi ha reconocido que el pasado verano descartó fichar por el Liverpool por seguir una temporada más en la Real Sociedad. No es la primera vez que el centrocampista de 25 años se muestra fiel al cuadro txuri-urdin, hace un año, cuando el Arsenal de Mikel Arteta amenazó con pagar su cláusula de rescisión, se negó a dejar el conjunto donostiarra a mitad de temporada. De cara al próximo curso, el internacional español estaba sonando con fuerza para el Real Madrid; sin embargo, en Inglaterra han avanzado que será el Arsenal el que abone a la Real Sociedad los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

"El Arsenal se hará con los servicios de Zubimendi a final de temporada", afirma el Daily Mail. "Al Arsenal le gustaría que el centrocampista se incorporara de inmediato, pero la Real Sociedad ha insistido en que Martín Zubimendi se quede hasta final de temporada", añade el citado medio.

"Mikel Arteta lleva más de 12 meses cortejando a la estrella de la Real Sociedad y las conversaciones para su traspaso en verano se encuentran en una fase avanzada", concluye el medio británico.

López Ufarte cree que Zubimendi seguirá en España

Cuestionado recientemente por el futuro de Martín Zubimendi en COPE, Roberto López Ufarte, exfutbolista de la Real Sociedad, declaró: “Creo que se va a quedar en España. Claro no puede haber nada porque no he visto ningún contrato”.

Tras sus palabras, Paco González indicó en Tiempo de Juego: “Seguro que has dado una alegría a los aficionados en el Real Madrid”. Y es que el conjunto blanco parece el principal rival del Arsenal en la puja por Martín Zubimendi.