Aparece un nuevo equipo dispuesto a llevarse a Julen Agirrezabala del Athletic

El Athletic tiene un problema con sus porteros. Y es que entre Unai Simón y Julen Agirrezabala solo puede jugar uno. Si bien este último ha disputado 15 partidos esta temporada, sigue a la sombra del internacional español, algo que quieren aprovechar varios equipos para hacerse con sus servicios. El último en interesarse por Julen Agirrezabala ha sido el Benfica.

El conjunto portugués busca un nuevo portero y, según Récord, además de al guardameta del Athletic tiene a Vladan Kovasevic (Raków Czestochowa), a Andrew da Silva (Gil Vicente) y a Filip Stankovic (Inter de Milán) en su agenda. Julen Agirrezabala, por su parte, contaría con varios pretendientes en la Premier League dispuestos a pujar junto al Benfica por hacerse con sus servicios.

Los planes del Athletic con Julen Agirrezabala

En principio la intención del Athletic era renovar a Julen Agirrezabala más allá de 2025 y hacer caja por Unai Simón, sin embargo el internacional español no tiene ninguna intención de abandonar el conjunto vasco. “Algunos compañeros de la Selección no entienden que lo más grande que hay es ganar con el Athletic”, llegó a manifestar en el diario AS.

Julen Agirrezabala tampoco parece querer moverse del Athletic y a sus 22 años, consciente de que goza de la confianza de Ernesto Valverde, aguarda pacientemente su oportunidad. Habrá que ver si los cantos de sirena que le llegan desde el Benfica y desde la Premier League le hacen cambiar de opinión y sale del conjunto vasco en busca de un mayor protagonismo.