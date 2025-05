El baile en los banquillos que afectará a Davide Ancelotti, Arbeloa, Xabi Alonso y Cesc Fábregas

Carlo Ancelotti ha sido anunciado como nuevo seleccionador de Brasil y todo parece apuntar que Xabi Alonso será su relevo en el Real Madrid una vez que termine la temporada. De momento, el tolosarra ya ha anunciado que dejará el Bayer Leverkusen, que ahora piensa en Cesc Fábregas para su banquillo. A su vez, Davide Ancelotti podría ser el recambio del español en el Como. Otra opción que maneja el conjunto alemán es la de Álvaro Arbeloa, que por otro lado podría tomar las riendas del Castilla si Raúl González pone punto y final a su etapa en el filial blanco.

Y es que Raúl González ha esperado pacientemente una oportunidad en el Real Madrid que no le ha llegado. Incluso, se había dicho que el cuadro merengue podría confiar en Santiago Solari de cara al Mundial de Clubes. Finalmente no será así y será Xabi Alonso el que dirija al Real Madrid en este torneo.

¿Dónde entrenaran Davide Ancelotti y Arbeloa la próxima temporada?

El nuevo staff del tolosarra deja sin sitio en el conjunto blanco a Davide Ancelotti, que en lugar de acompañar a su padre en su nueva aventura como seleccionador de Brasil, podría iniciar la suya como primer entrenador. El Como le quiere como recambio de Cesc Fábregas, que apunta a relevo de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. No obstante, de no alcanzar un acuerdo con el ex del Barcelona, Álvaro Arbeloa, Xavi Hernández y Erik ten Hag son otras de las opciones que baraja el equipo alemán. Lo que parece claro es que anunciado Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil, el baile en los banquillos ha comenzado.