Valencia y Betis ofrecerán acomodo a dos descartes de la Real Sociedad

La Real Sociedad, que no descarta reforzarse antes de que cierre el mercado, trabaja para aligerar su plantilla. El cuadro txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo para que Umar Sadiq regrese al Valencia en calidad de cedido y todo parece indicar que Javi López será traspasado al Betis. Además, también a préstamo, ha enviado a Carlos Fernández al Mirandés.

Carlos Fernández, de 28 años, ya jugó en Segunda División la pasada temporada. Entonces, la Real Sociedad le cedió al Cádiz, donde anotó un gol y repartió una asistencia en 32 partidos.

En lo que respecta a Umar Sadiq, aunque el Valencia descartó ejercer la opción de compra de 9,5 millones de euros que tenía sobre él, en ausencia de ofertas de su agrado, el club de Mestalla había vuelto a la carga por el delantero de la Real Sociedad tal y como contamos en LAOTRALIGA. El atacante de 28 años fue clave en el buen hacer del Valencia durante el segundo tramo del pasado curso. Umar Sadiq participó en un total de 19 partidos en los que anotó 6 goles. Es por ello por lo que vería con buenos ojos regresar al club de Mestalla al no tener sitio en la Real Sociedad.

Si bien el pasado mes de enero el Valencia pagó 1,5 millones de euros por la cesión de Umar Sadiq, haciéndose cargo de la parte correspondiente de su sueldo, ahora se hará con sus servicios por 500.000 euros más variables. Además, la Real Sociedad perdonará al club de Mestalla el 30 por ciento de su sueldo. El Valencia, además, se reservará una opción de compra por Umar Sadiq, aunque el importe de ésta no ha trascendido.

Javi López será traspasado por la Real Sociedad al Betis

Por último, Javi López abandonará la Real Sociedad como traspasado. El Betis ha subido su oferta por el lateral izquierdo de 23 años hasta alcanzar los 6 millones de euros incluidas las variables. Dicho acuerdo estaría supeditado a la salida de Ricardo Rodríguez del conjunto verdiblanco, un movimiento que permitiría al club de las Trece Barras liberarse de una ficha de 2,5 millones.