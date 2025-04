Amor Romeira hace públicas sus relaciones con “futbolistas famosos”

A colación del cara a cara vivido entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno, Amor Romeira presumió de la discreción que ha llevado siempre con su vida privada, motivo por el que pese a que ha estado con “futbolistas famosos” nadie puede ponerles nombre. Si bien la ex Gran Hermana ha sido la tercera en discordia en muchas ocasiones, con uno de ellos, al que se ha referido como el amor de su vida, no fue así.

“Reconozco que he tenido mucha suerte y he sido muy privilegiada porque hay muchas cosas de mi vida que nadie conoce. He vivido historias muy bonitas con futbolistas que quedan para mí”, señaló Amor Romeira en Fiesta.

Rememorando su relación con un futbolista, indicó: “Fue el amor de mi vida. Fueron unos tres años. Y creo que él también se enamoró de mí porque hace no mucho tuvimos un encuentro y a mí se me encogió el alma. Él no me había olvidado. Esta es una historia que muchos periodistas deportivos saben. Me he sentido muy protegida por el mundo de la prensa. He tenido suerte”.

Amor Romeira ha llegado a ser vigilada por el CNI por su relación con un futbolista

Amor Romeira tuvo una relación con un futbolista muy famoso por el que llegó a ser vigilada por el CNI. “Era una terremoto. Estaba muy apegada a una persona que requería esa vigilancia”, rememoró. “Me asusté cuando Galiacho me lo contó”, admitió.

Amor Romeira si hizo público su affair con Jesé

Un futbolista con el que Amor Romeira ha reconocido haber tenido un affair fue con Jesé. “En la época que yo le conocí estaba buenísimo. Tenía 19 años y era un niñato divino”, comentaba al respecto años atrás.

“Estábamos en el reservado de una discoteca que tenía los cristales tintados. Estábamos con un amigo de él y me preguntó si me importaba que mirara. A mí me daba igual pero si no hacía nada”, narró sobre su encuentro.

“Mientras estábamos haciéndolo, el amigo me tocó la teta y dejé de hacerlo. Me cabreé, me indigné, me vestí y me fui. El amigo era... No quiero ser mala”, agregó la canaria.