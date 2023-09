Bordalás acusa a Iñaki Williams de haberle insultado gravemente

José Bordalás, entrenador del Getafe, calificó las declaraciones del Athletic ClubIñaki Williams tras el partido que enfrentó a ambos equipos en San Mamés como "oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar" y emplazó al delantero bilbaíno a "decir el insulto" que le profirió en la tangana que se formó en los últimos minutos del encuentro y que fue "grave", según el técnico.

"Ahí están las cámaras. Hay que ser respetuoso con los profesionales como yo lo soy con todos", recalcó Bordalás sobre esas declaraciones del futbolista bilbaíno en las que lamentaba el comportamiento del equipo madrileño y especialmente de su técnico y subrayaba, entre otras cosas, que al entrenador alicantino "todos el Primera le tenemos calado" y que "es una vergüenza que se pierda tiempo así" porque "eso no es fútbol".

Para Bordalás la tarjeta roja que le mostró el árbitro en esa trifulca "fue totalmente injusta e incompresible". "No voy a hablar más de este tema. ¿No les interesa el partido?", respondió a un periodista cuando le preguntó si el colegiado le había dado alguna explicación sobre su expulsión.

"Hemos hecho un grandísimo partido con una propuesta muy atrevida por parte del Getafe. Me gustaría que algún día hablaran de eso. No hemos sido un equipo rácano, que se mete atrás. Hemos ido a por la victoria desde el minuto uno. Hemos acabado con cuatro delanteros, no sé si se han fijado", destacó.

"Afortunadamente Latasa ha cerrado un empate muy merecido y seguimos insistiendo, pero la afición del Athletic fue su jugador número 12 y les aupó a sacar un resultado importante a pesar de la expulsión", analizó Bordalás.