Borja Mayoral pone nombre al equipo que intentó su fichaje en enero

Pese a tener contrato con el Getafe hasta 2027, el máximo goleador nacional el curso pasado junto a Álvaro Morata, Borja Mayoral, no ha brillado como se esperaba esta campaña por culpa de una lesión. Ya recuperado, el delantero de 28 años ha reconocido en una entrevista que no está jugando tanto como le gustaría o como cree que merece, motivo por el que ha puesto en el aire su continuidad la próxima temporada. Ya en enero, el Como de Cesc Fábregas intentó su fichaje tal y como ha reconocido el que fuera delantero del Real Madrid.

Preguntado por su continuidad en el Getafe la próxima temporada, Borja Mayoral señaló en MARCA: “Tengo contrato, tengo dos años más. Quiero acabar bien la temporada, quiero acabar jugando que no estoy jugando mucho. Últimamente no estoy disfrutando de los minutos que me gustaría o creo que merezco. Entonces creo que acabar la temporada en lo personal jugando y el equipo consiga la salvación cuanto antes, que yo pueda ayudar lo máximo y luego ya veremos”.

El Como intentó fichar a Borja Mayoral en enero

Cuestionado por el interés del Como el pasado mercado invernal, reconoció: “Es verdad que se habló demasiado, creo que con el club contactaron. Me enteré después. En ese momento era enero, acababa de volver con el equipo y estaba buscando estar al cien por cien porque ahí todavía no lo estaba. No completaba entrenamientos aún con el grupo y era una operación muy complicada, de hecho no hablé con nadie de allí porque no lo veía bien. Tampoco el equipo estaba en su mejor momento y yo quería ayudar, salir de la lesión y acabar la temporada jugando y compitiendo”.

En el presente curso, Borja Mayoral ha disputado 21 partidos con el Getafe, con el que ha anotado 5 goles y repartido una asistencia.