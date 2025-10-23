El dinero que ganará Messi tras renovar con el Inter Miami hasta 2028

Leo Messi ha extendido su contrato con el Inter Miami hasta 2028 y se mantiene como el segundo futbolista del mundo con mayores ingresos tras Cristiano Ronaldo. Si bien el sueldo del delantero argentino de 38 años es ligeramente superior a los 10 millones por temporada, este dinero se eleva por encima de los 17 por compensaciones adicionales.

De ese dinero se excluyen los beneficios del acuerdo que Leo Messi alcanzó con Apple, empresa que adquirió los derechos de la MSL, y con Adidas, los dos grandes responsables, junto a David Beckham, de que aterrizase en Estados Unidos. Según la revista Forbes, que ha colocado al astro argentino como el segundo futbolista con mayores ingresos del mundo, el sueldo del ex del Barcelona sería de 51 millones de euros teniendo en cuenta todas las actividades relacionadas con el fútbol.

Messi gana más dinero que Cristiano Ronaldo fuera de los terrenos de juego

A su vez, fuera de los terrenos de juego, genera más dinero que Cristiano Ronaldo. El delantero del Inter Miami se embolsa unos 60 kilos por los 42 que ingresó el atacante del Al-Nassr. Así pues, los ingresos de Leo Messi son de 111 millones de euros.

Si bien Cristiano Ronaldo lidera la lista publicada por Forbes con unos ingresos de 239 millones de euros, Leo Messi gana más que Karim Benzema, que Kylian Mbappé y que Jude Bellingham, que completan el Top-5 con unas ganancias de 89, 81 y 68 millones de euros, respectivamente.

Vinicius, por su parte, ingresa 51 millones de euros; Mohamed Salah, 47; Sadio Mané, 46; Jude Bellingham, 38; y Lamine Yamal, 37.