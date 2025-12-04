Las declaraciones de Manolo González tras la eliminación del Espanyol en Copa ante el Atlético Baleares: "Esto es una cagada gorda"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, reconoció este jueves, en la rueda de prensa posterior a la derrota en Copa del Rey contra el Atlético Baleares (1-0), que "esto es una cagada gorda, no puedes venderle cosas a la gente que no son".

"Esto es una cagada gorda, no puedo venderle a la gente lo que no es. Pedir disculpas a nuestros socios y aficionados y dar la enhorabuena al Atlético Baleares, han hecho el partido que les tocaba y nosotros no hemos estado bien", aseguró.

"No es una cura de humildad, cuando no ganas los duelos individuales es que el rival va más que tú. El rival le ha puesto más cojones, tú puedes perder una eliminatoria de estas, cuesta mucho pasarlas a veces, pero nosotros no hemos estado a nuestro nivel", explicó después del partido.

El técnico perico añadió que, "cuando no sales en Copa del Rey a tu nivel y piensas que pasarás, pasan estas cosas" y agregó: "No es que hayan jugado todos, es que si no competimos al máximo nivel no ganamos a nadie".

Manolo González ha desmentido que el Espanyol haya tirado la Copa

Sobre el once inicial, insistió en que no han "tirado la copa": "Pienso que he sacado equipo para sacar eliminatoria, no como el año pasado, todo los jugadores son del primer equipo. Hemos de hacer autocrítica, el primero yo y darnos cuenta de que somos, cuando lo digo es por cosas como esta", declaró.

El entrenador perico también tuvo halagos para su homólogo y exayudante, Luis Blanco: "Es un gran entrenador, a nivel defensivo han estado muy bien, es normal que lleguen pocas veces pero es este partido el que debían hacer, lo han hecho de puta madre (sic), le han metido cojones e intensidad", afirmaba.

Manolo González confesaba que era "el primer ilusionado con la Copa", pero a partir de aquí toca "volver a LaLiga EA Sports y apretar "porque el Rayo va como una moto y será difícil".