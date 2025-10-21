El delantero al que Matthäus ve por encima de Mbappé y Haaland

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus se deshace en elogios hacia el delantero inglés del Bayern MúnichHarry Kane, al que ve "el mejor del mundo" por encima incluso de Kylian Mbappé (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City) y del que cree que "ha reinventado el juego" en su posición.

"No veo un delantero mejor en el mundo en este momento. No solo por sus goles, sino por su versatilidad y las posiciones que ocupa", escribió Lothar Matthäus en su columna semanal en 'Sky' sobre el goleador del Bayern Múnich, que esta temporada ya lleva 19 goles anotados con el equipo bávaro en once partidos.

Para el excentrocampista, Harry Kane "también demuestra cualidades como pasador, en el regate y en el uno contra uno". "Es a la vez goleador, mediapunta, jugador de área a área y capaz de disputar el balón al rival. Nunca he visto a Erling Haaland y Kylian Mbappé deslizándose en su propia área como lo hizo Kane en el minuto 88 contra el Dortmund. Tampoco se ve a Haaland y Mbappé dando pases de 50 metros o más y todavía no he visto que esos dos puedan realizar las vaselinas que hace la estrella del Bayern", comparó.

"Kane ha reinventado el juego de delantero centro, tal como lo hizo Manuel Neuer con los porteros hace aproximadamente una década y media", añadió el alemán, que considera que el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, también juega un papel importante en el mejor momento del inglés. "Con Thomas Tuchel, puede que no tuviese la libertad en el Bayern que ahora tiene o tiene con Vincent Kompany", reflexionó.

Para el Balón de Oro de 1990, Harry Kane también es "un profesional consumado y tiene la mentalidad adecuada". "No acapara titulares fuera del campo, es una persona con los pies en la tierra y vive y ama el fútbol. Yo le renovaría, y lo haría lo antes posible", sentenció al contrato que expira en el 2027.