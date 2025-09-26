El delantero de renombre al que quiere fichar el Bayer de Múnich como recambio de Harry Kane

Harry Kane puede activar una cláusula de rescisión que le permitiría abandonar el Bayern de Múnich el próximo verano por 65 millones de euros, algo que aprovecharía para regresar al Tottenham. Ante esta posibilidad, el conjunto alemán está muy atento a lo que suceda con Dusan Vlahovic; y es que, de no renovar antes su contrato con la Juventus, que expira el próximo 30 de junio, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero.

Y precisamente será en enero cuando Harry Kane deba comunicar al Bayern de Múnich si activa la cláusula que le permitiría abandonar el equipo en verano a cambio de 65 millones de euros. Es decir, que el cuadro bávaro podría hacer caja por él y reclutar a coste cero a Dusan Vlahovic si no renueva con la Juventus.

Dusan Vlahovic, de 25 años, disputó 41 partidos con la Juventus la temporada pasada y marcó 5 goles y repartió 5 asistencias. En el presente curso, el serbio ha anotado 6 goles en 8 encuentros.

¿Por qué Harry Kane puede abandonar el Bayern de Múnich para volver al Tottenham?

Si Harry Kane puede volver al Tottenham, en primer lugar, es porque tiene abiertas las puertas de su exequipo. “Hay muchos aficionados del Tottenham, incluido yo, a quienes les encantaría tener a Kane de vuelta aquí. Es bienvenido. Si quiere venir con nosotros, es más que bienvenido”, reconocía su entrenador, Thomas Frank, días atrás.

No obstante, el técnico del Tottenham cree que Harry Kane continuará en el Bayern de Múnich. “Es un jugador de primer nivel. Personalmente, no creo que lo haga ahora. Siendo sincero, probablemente se quedará en el Bayern y seguirá rindiendo bien”, comentó sobre el delantero de 32 años, que tiene contrato hasta 2027.

A favor de su regreso a la Premier League juega que Harry Kane se encuentra a tan sólo 47 goles de Alan Shearer, que es el máximo goleador en la historia del campeonato con 260.

A su vez, si es ridículo el que Harry Kane pueda regresar al Tottenham a cambio de 65 millones de euros es porque en su primera campaña en el Bayern de Múnich anotó 44 tantos y en la segunda 41. Por su parte, en el presente curso suma 9 goles en tan solo 6 encuentros, registros que mejoran los de Dusan Vlahovic.