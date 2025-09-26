Iker Casillas sorprende señalando al que puede ser el futuro portero de la Selección

Aunque Unai Simón se ha asentado como el guardameta titular de la Selección con Luis de la Fuente, David Raya ha sustituido con nota al guardameta del Athletic cuando este cayó lesionado. Además, tras proclamarse campeón de los Juegos Olímpicos con España, a ellos se ha unido Joan García tras su fichaje por el Barcelona. Sin embargo, optimista de cara al futuro, Iker Casillas no ha dudado en señalar también a Fran González, que es internacional Sub-21 con la Selección y que ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid.

“Ahora con David Raya o Unai Simón han surgido ejemplos de porteros que pueden ser una referencia”, dijo el excapitán del Real Madrid y de la selección española en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la segunda jornada del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León-Abanca. Fui ahí donde Iker Casillas declaró sobre Fran González: “Se tienen puestas muchas esperanzas y expectativas en él y por qué no puede ser el portero del futuro”. De esta manera, el de Móstoles considera que han quedado atrás unos años en los que parecía que había un “vacío” de porteros españoles en los principales clubes del país.

Para Iker Casillas, la Selección tiene todo para ganar el próximo Mundial

Iker Casillas, que ganó un Mundial con la Selección en 2010, considera también que quince años después, “la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que podamos conseguir la segunda estrella”, en referencia a la participación de España en el próximo Mundial.