Una desafortunada lesión abre a Isco las puertas de un equipo de LaLiga

Sin equipo tras su paso por el Sevilla, el que fuera futbolista del Real Madrid podría encontrar acomodo de nuevo en LaLiga EA Sports. Si bien recientemente Isco Alarcón dijo que prefería emprender una nueva aventura en el extranjero, la desafortunada lesión de David Silva le ha convertido en una opción para la Real Sociedad. De recalar en el cuadro txuri-urdin disputaría la próxima edición de la Champions League, por lo que se trataría de una opción muy atractiva para el centrocampista de 31 años.

La Real Sociedad, por su parte, vería con buenos ojos hacerse con un futbolista como Isco Alcorcón a coste cero. No obstante, el conjunto donostiarra no ha movido ficha todavía por él según el diario AS, que es el medio que ha filtrado el interés del club vasco por el que fuera futbolista del Real Madrid.

¿Logrará la Real Sociedad hacer cambiar de opinión a Isco?

Cuestionado en una entrevista para MARCA por su futuro, y por su priorizaba el jugar en España, Isco Alarcón señaló: “Priorizo, en esta ocasión, irme fuera. He jugado en Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid. Me ilusiona la experiencia de jugar en otra Liga, aprender otro idioma, crecer personalmente también fuera de España... No cierro puertas a nada”.

El centrocampista aprovechó la ocasión para ofrecerse a jugar con la Selección: “Me encantaría ganar algo con la Selección. Tengo una espinita clavada con eso, porque sólo he podido jugar un Mundial. Nunca he estado en una Eurocopa, por ejemplo”.

“¿Por qué no? He visto a Navas, Cazorla y Albiol, que han vuelto en algún momento porque se lo han currado y han jugado bien. No pierdo ni la esperanza ni la ilusión”, añadió Isco Alarcón.

“Tengo ganas de esforzarme y de quitarme la espina de estos últimos años en los que no me he divertido tanto, en los que he estado más apático por también problemas personales... Quiero quitarme esa espinita y dentro de seis, siete u ocho años, cuando me retire, poder decir que supe reconducir los malos momentos. Quiero irme del fútbol de una forma bonita”, concluyó.

Continuar en LaLiga EA Sports y jugar la próxima edición de la Champions con la Real Sociedad, sin duda, sería un bonito broche de oro para la carrera de Isco Alarcón.