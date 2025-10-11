La tentadora oferta por la que Pellegrini aún no ha renovado con el Betis

Manuel Pellegrini ha dejado claro que su renovación con el Betis no será un culebrón, por lo que próximamente dará una respuesta definitiva al conjunto verdiblanco. No obstante, sus últimas declaraciones parecen apuntar a que el técnico de 72 años podría emprender una nueva aventura, la última. Manuel Pellegrini, que nunca ha escondido que le gustaría ser seleccionador de Chile, tendría una oferta para hacerse cargo de la selección tras el Mundial, una tentadora propuesta que podría poner punto y final a su andadura en el Betis tras seis campañas al frente de su banquillo.

Según ha dicho Eugenio Salinas, un reputado periodista de la confianza de Manuel Pellegrini, en Reuters, el chileno es uno de los nombres apuntados para dirigir a la selección nacional. “Por política a nivel de gerencia de selecciones, prefiero no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular. Estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular. A la pregunta de si Manuel Pellegrini es un candidato a la selección chilena, yo creo que nadie podría decir lo contrario”, afirmó.

Las palabras de Pellegrini sobre su futuro en el Betis que suenan a despedida

En unas palabras que sonaban a despedida, Manuel Pellegrini, que termina contrato con el Betis a final de temporada, decía recientemente: “Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla espectaculares. El abrazo del presidente es completamente normal. Lo otro son situaciones que se manejarán en el momento oportuno y ya dije que seguiré con la misma entrega que si tuviera cinco años más de contrato”.

“No es un tema económico”, precisó el técnico santiaguino tras su estreno en Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés y, con ello y el “cuanto antes, mejor”, puso el asunto en manos de la dirección deportiva de la entidad