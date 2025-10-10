Descarta el fichaje del Chimy Ávila por imposible: “A él le gustaría”

Aunque Chimy Ávila tiene contrato con el Betis hasta 2027, no entra en los planes de Manuel Pellegrini, motivo por el que el conjunto verdiblanco escuchó ofertas por él este verano. Aún así ninguna fue de su agrado, razón por la que sigue en el equipo andaluz. Un club que estaría dispuesto a ofrecer acomodo al delantero de 31 años es Rosario Central, el equipo de su ciudad natal. No obstante, ha descartado públicamente su fichaje por cuestiones económicas, y es que el Betis tiene la intención de recuperar gran parte de los 4 millones de euros que pagó por Chimy Ávila a Osasuna en 2024.

Cuestionada en Estadio Deportivo una fuente cercana a Rosario Central sobre el posible fichaje del Chimy Ávila, señaló: “Hoy Central está con problemas económicos. Hace tiempo que no tiene una venta importante y tiene un plantel cotizado. Ahora mismo no está para gastar cantidades importantes. Además, primero hay que confirmar la participación en Libertadores y después cómo depura el plantel. Chimy es hincha confeso de Rosario Central. Entendemos que a él le gustaría y no cabe duda para Central sería un buen refuerzo, pero hoy día nos me parece económicamente entre muy difícil e imposible, más bien lo segundo”.

Chimy Ávila sigue en el Betis a la espera de nuevas ofertas

Tras no haber recibido una oferta de su agrado este verano, Chimy Ávila sigue en el Betis, al menos, hasta el mercado invernal. Por ello Manuel Pellegrini ha contado con él en tres encuentros de Liga, entre los cuales suma 40 minutos, y en otro de la Europa League en el que disputó 90.