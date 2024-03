La emotiva razón que podría llevar a Greenwood de vuelta al Manchester United

Mason Greenwood ha dejado atrás sus problemas con la Justicia para dedicarse a lo que le gusta, jugar al fútbol. Con ese objetivo el Manchester United le cedió al Getafe en verano. Es por ello por lo que al delantero de 22 años le gustaría seguir en España, ya sea en las filas del conjunto azulón o en otro equipo (ha sido relacionado con el Barcelona y con el Atlético de Madrid). Sin embargo hay una emotiva razón que podría hacerle volver a Inglaterra.

“Mason esté feliz en España y sabe que clubes importantes, incluido el Barcelona, están interesados en él. Se molestó con el United por cómo le trataron, por lo que siempre se mostró reacio a regresar. Pero su mamá y su papá llevan separados desde que Mason vino a España y todos saben que las relaciones a distancia son difíciles, especialmente dadas las presiones a las que estuvieron sometidos desde que Mason fue arrestado por primera vez en enero de 2022. Han sido dos años muy difíciles para la familia y él, que es muy cercano a sus padres, cree que sus problemas podrían resolverse si volviera al United”, señaló una fuente cercana a Greenwood a The Sun.

Greenwood prefiere seguir en España que regresar a Inglaterra

Por su parte, Ángel Torres, presidente del Getafe, dijo al ser preguntado por su futuro en el diario AS: “Está muy a gusto en Madrid y le ilusiona la idea de quedarse un año más. Es una cuestión que tienen que decidir ellos si él tiene que volver allí. Tiene mercado, pero depende de su precio”.

Por otro lado, el presidente de LaLiga Javier Tebas comentó sobre Mason Greenwood en el Business of Football Summit, del Financial Times: “Greenwood no fue condenado, así que no me importa su pasado. Soy un abogado. Para alguien que ha salido inocente de un caso legal, no hay nada que decir. Creo que es bueno porque es otro gran jugador. Tal vez las circunstancias le han facilitado la llegada, pero es un gran jugador y no tengo más comentarios que hacer. Le está yendo muy bien en Getafe como jugador y espero que siga teniendo éxito y que siga en el fútbol español porque eso siempre es bueno para nosotros. Ojalá”.