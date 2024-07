El entrenador español que está dispuesto a ofrecer acomodo a Joao Félix en su equipo

Descartada su continuidad en el Barcelona, dónde jugará la próxima temporada Joao Félix es toda una incógnita. Simeone no parece dispuesto a darle una nueva oportunidad en el Atlético de Madrid, y aunque el Benfica ha vuelto a la carga por él, ya intentó su fichaje el pasado verano, su elevado salario sigue siendo un problema para el conjunto portugués. No obstante, dado que no cuenta en el Atlético de Madrid, fichar a Joao Félix puede resultar un chollo siempre y cuando haya un entrenador que confíe en que a sus órdenes puede recuperar su mejor versión. Y ese entrenador podría ser Unai Emery, que ambicioso tras haber clasificado al Aston Villa para la próxima edición de la Champions League, habría solicitado a Monchi su fichaje.

Si bien el Aston Villa ha vendido a Douglas Luiz a la Juventus, ha fichado a jugadores como Maarsen y Barkley y tiene previsto seguir reforzándose. Según el diario AS, ahora quiere reclutar en sus filas a Joao Félix y quiere hacerlo en calidad de cedido como ya lo hicieron antes el Chelsea o el Barcelona. Más allá de lo sentimental que resultaría para el atacante volver al Benfica, mucho más atractivo resultaría para él regresar a la Premier League.

La baza del Aston Villa para fichar a Joao Félix al Atlético de Madrid

Cabe señalar que el Benfica lo que querría es comprar el 50 por ciento de los derechos del Atlético de Madrid, aunque tendría serias dificultades para hacerse cargo de la totalidad de su ficha, que es de 12 millones de euros. El Atlético de Madrid, por su parte, no va a malvender a Joao Félix, por lo que de no convencerle la oferta del equipo luso, ganará enteros la opción de que salga cedido. A su vez, ganará enteros el Aston Villa para hacerse con sus servicios si se hace cargo de la totalidad de su ficha y si acepta tener una opción de compra por él del agrado del Atlético de Madrid.