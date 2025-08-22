El equipo de Segunda División que quiere al Chimy Ávila como fichaje estrella

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Chimy Ávila es uno de los tres descartes del Betis. El delantero de 31 años no entra en los planes de Manuel Pellegrini y eso es algo que quiere aprovechar el Almería para hacerse con sus servicios pese a jugar en Segunda División.

Según el periodista Ángel García, con el objetivo de retornar a Primera, el Almería está dispuesto a hacer un importante esfuerzo para reclutar a Chimy Ávila en sus filas. El argentino disputó 32 partidos con el Betis el curso anterior, en los que marcó 4 goles y repartió dos asistencias.

Chimy Ávila y los otros descartes del Betis

Cédric Bakambu, por su parte, mejoró dichos registros anotando 10 goles y repartiendo 4 asistencias en un total de 42 encuentros. Aún así el delantero de 34 años es otro de los descartes del Betis junto a Ricardo Rodríguez.

En lo que respecta a este último, el conjunto verdiblanco quiere liberarse de su ficha de 2,5 millones de euros. Además, tendría apalabrado con la Real Sociedad el fichaje de Javi López como recambio. Por este lateral izquierdo pagará 6 millones de euros incluidas variables.

Si bien Chimy Ávila podría recalar en el Almería, siempre y cuando acepte jugar en Segunda División, Ricardo Rodríguez maneja ofertas del Sion y del Zúrich para regresar a Suiza. En cuanto a las ofertas que pueda manejar el Betis por Cédric Bakambu, no ha trascendido el nombre de ninguno de sus pretendientes.

Un futbolista que sí ha abandonado el equipo andaluz en las últimas horas ha sido Iker Losada, que ha sido cedido al Levante.