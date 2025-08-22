El equipo que amenaza la continuidad de Yeremy Pino en el Villarreal

Aunque Yeremy Pino estaba ilusionado con esta nueva temporada en el Villarreal, con el que va a disputar la presente edición de la Champions League, el fichaje de Eberechi Eze por el Arsenal ha llevado al Crystal Palace a pensar en él como recambio.

El Arsenal va a pagar 70 millones de euros por Eberechi Eze, y parte de este dinero es el que podría usar el Crystal Palace para fichar a Yeremy Pino al Villarreal como recambio según Fichajes.com. Si bien el submarino amarillo no pondrá fácil la salida del atacante de 22 años, está abierto a negociar muy por debajo de los 80 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

La nueva ilusión de Yeremy Pino en el Villarreal

Yeremy Pino dijo estar muy cómodo en su 'nueva' posición más pegado a la banda izquierda, aseguró que es una oportunidad para brillar y se mostró satisfecho de tener más responsabilidad en la creación de juego. "La responsabilidad es bonita. Los últimos siete partidos del año pasado jugué ahí. Ahora tengo la oportunidad de jugar ahí. Me siento cómodo y con mucho potencial. Espero poder sacarlo todo y ayudar al equipo", apuntó en una rueda de prensa.

"Yo me adapto a lo que pide el entrenador. Al final, mi mejor versión ofensiva es a medida que me encuentre más cómodo, aparezca más en área. He hecho trabajo sucio, más defensivo por la derecha. Pero ahora tengo la oportunidad de demostrar mi mejor versión y de brillar en la izquierda", añadió.

El canario destacó que no se trata solo de hacer "buenos números" individuales sino de "crear más ocasiones". "Tengo que guardar energías para atacar. Tengo el chip de ayudar mucho al lateral y tengo que centrarme un poco más en atacar. Lo haré poco a poco. Tengo que aportar más en ataque", afirmó.

Yeremy Pino ocupa ahora la posición que durante los últimos años ocupó Álex Baena, ahora en el Atlético de Madrid. "Es un jugador con un pie increíble. Soy más de movimiento y espacio. Baena es de los mejores jugadores del mundo. Es un creador fantástico pero puedo hacer muchas cosas mejores, incluso. Somos perfiles distintos", aseguró.

Respecto a la participación en la Liga de Campeones dijo que la afrontan "con motivación" y dijo que les va a enseñar a "competir cada tres días". "A partir de ahí, debemos centrarnos en ganar partidos. Seguro que hacemos una buena temporada", adelantó.