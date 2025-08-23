El Valencia dará la carta de libertad a Hugo Guillamón para que fiche por este nuevo equipo

El centrocampista Hugo Guillamón no se entrenó este sábado con el Valencia y acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para recoger sus cosas ante su posible marcha al Hajduk Split croata con la carta de libertad, si bien el club valencianista aún no lo ha confirmado de manera oficial. Hugo Guillamón, de 25 años, llegó a la Academia VCF con tan sólo 5 años. El canterano tiene contrato hasta junio de 2026, pero habría llegado a un acuerdo con el club para desvincularse del Valencia y poner fin a su etapa como blanquinegro después de veinte años, al no formar parte de los planes del técnico Carlos Corberán. El mediocentro no ha contado para el técnico durante la pretemporada, ni tampoco fue convocado para el primer partido contra la Real Sociedad.

Nacido en San Sebastián, pero criado en L’Eliana (Valencia), Hugo Guillamón debutó en LaLiga el 22 de febrero de 2020 ante la Real Sociedad en Anoeta y su primer partido oficial en Mestalla fue el 12 de junio de 2020 ante el Levante.

A sus 22 años ya acumulaba más de 7.000 minutos con el primer equipo e incluso llegó a formar parte de la selección española que disputó el Mundial de Catar, pero tras su experiencia mundialista su participación en el equipo fue a menos y no ha sido titular ni para Rubén Baraja ni Carlos Corberán.