El siguiente fichaje que anunciará el Oviedo tras el de Eric Bailly

El central marfileño Eric Bailly llegó al Principado de Asturias este domingo por la noche y en las próximas horas firmará su nuevo contrato con el Real Oviedo. Tras el suyo, el conjunto asturiano hará oficial el fichaje de Leander Dendoncker, centrocampista de 30 años.

Según Matteo Moretto, el Real Oviedo tiene un acuerdo cerrado con el Aston Villa para acoger a Leander Dendoncker en sus filas en calidad de cedido.

Eric Bailly será anunciado por el Real Oviedo antes que Leander Dendoncker

Eric Bailly, por su parte, llegará libre al Real Oviedo tras acabar su vinculación con el Villarreal, convirtiéndose en el primer refuerzo del verano para su zaga.

Internacional con Costa de Marfil, el curso pasado disputó 12 partidos en el Villarreal de Marcelino García Toral; con experiencia en España en el Espanyol y en el submarino amarillo, el Manchester United pagó un importante traspaso por Eric Bailly en 2016. También vistió la camiseta del Olympique de Marsella y del Besiktas.

Eric Bailly reforzará una línea de centrales en la que también están Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo, aunque en el Real Oviedo pretenden realizar un fichaje más en el eje de la zaga, algo que podría suponer la salida de uno de los centrales que ya están en plantilla.

El Real Oviedo, que cayó 2-0 en la primera jornada de liga ante el Villarreal, recibirá este domingo (Carlos Tartiere, 21:30 horas) al Real Madrid, en lo que será el primer partido de Primera División que se disputará en el Carlos Tartiere tras más de 24 años.