El equipo español por el que ha descartado fichar Lucas Pérez

Aunque el mercado de transferencias ya ha cerrado en España, al tratarse de un jugador libre tras haber acabado contrato con el PSV, Lucas Pérez aún puede recalar en un equipo que disponga de fichas libres, y de margen salarial suficiente, para acometer su fichaje. Esto es algo que ha tratado de aprovechar el Castellón, de Segunda División, pero ha recibido calabazas por parte del delantero de 36 años, que se ha entrenado este verano con el Racing de Ferrol.

Según Mediterráneo, Lucas Pérez ha descartado la propuesta del Castellón al manejar ofertas para jugar en Primera. Y es que, el deseo del gallego es seguir compitiendo en la máxima categoría del fútbol español. Cuestionado este verano por sus planes en una entrevista para MARCA, Lucas Pérez señaló: “¿De momento ofertas? No lo sé, eso lo lleva mi agente. A mí lo que me preocupa es disfrutar de las vacaciones, desconectar un poco de todo esto, ver a mi hijo, estar con él y oye, a ver si viene una nueva aventura, que me gustaría mucho. Tengo muchas ganas y muchas ilusiones puestas. Aparte me mantengo en forma eh, sigo manteniéndome en forma. Bueno, sí, me gustaría. Me gustaría jugar en LaLiga, volver a la liga española. Sí, me gustaría. Creo que sería mi objetivo principal. Pero bueno, como te estoy diciendo esto, mañana después nunca sabes dónde puedes acabar”.

La salida de Lucas Pérez del Deportivo

Respecto a su salida del Deportivo de la Coruña, Lucas Pérez comentó en dicha entrevista: “Me fui porque no querían que estuviera allí. Ya lo he sentido. Llevaba un año y medio que no nos entendíamos. Había mucho desgaste, como dije, porque no entendía nada, porque en este caso Lucas a lo único que fue allí fue a ayudar. No fue ni tema económico ni tema de focos ni tema que me fuera a repercutir a mí beneficiosamente. Fue única y exclusivamente debido al amor que le tengo a mi ciudad y al amor que le tengo al Deportivo de La Coruña. Y como estaba pasando por una situación deportiva mala, socialmente era la mejor casi de toda la historia, consideraba que era el momento de ayudar”.