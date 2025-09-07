Guardiola confiesa su mayor error como entrenador: Haber dejado marchar a un futbolista español

Pep Guardiola, el que fuera entrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich, ahora a cargo del Manchester City, ha participado en el programa “Adiós a Txiki”, en el que se ha despedido de Begiristain, con el que coincidió tanto en el equipo catalán como en el conjunto inglés. Cuestionado por su mayor error como entrenador durante los años que habían trabajado juntos, Pep Guardiola reconoció que haber dejado marchar a Jesús Navas.

Jesús Navas, que venía de proclamarse campeón del mundo y de Europa con España, dejó el Sevilla para recalar en el Manchester City en 2013. Allí pasó cuatro temporadas, coincidiendo con Pep Guardiola tan sólo la última, hasta que regresó al conjunto hispalense. Dicha campaña, Jesús Navas participó en un total de 36 partidos, si bien el curso anterior había disputado 52 con Manuel Pellegrini, que fue el entrenador que le llevó al Manchester City y con el que ganó una Premier.

Echando la vista atrás, preguntado por el jugador que tenía que haber estado más tiempo en el Manchester City, Pep Guardiola respondió: “Me quedo con un nombre menos obvio: Jesús Navas. Debería haberse quedado más tiempo con nosotros”.

Guardiola y el futbolista más importante que ha tenido en el Manchester City

Más allá de su confesión sobre Jesús Navas, Pep Guardiola se atrevió a señalar a un futbolista como el más importante que había tenido a sus órdenes desde su llegada al Manchester City en la temporada 2016-2017. “Gündogan porque fue de gran valor para nosotros. Me quedo con él”, manifestó.