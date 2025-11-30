El equipo que prepara una oferta de 40 millones para fichar a Etta Eyong al Levante

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Etta Eyong se ha negado en que el CSKA de Moscú pagase al Levante su cláusula. Y es que el delantero está ilusionado con la posibilidad de ser el recambio de Robert Lewandowski en el Barcelona. Además, el delantero de 22 años ha sido relacionado con el Real Madrid y con varios equipos de la Premier, liga en la que él mismo ha admitido que le gustaría jugar. Allí, el Arsenal de Mikel Arteta prepara 40 millones de euros para ficharle.

Según Sports Illustrated, el cuadro londinense quiere adelantarse al resto de sus pretendientes pagando al Levante la cláusula de Etta Eyong. Cabe señalar que dicha cláusula es de 30 millones de euros para clubes de LaLiga EA Sports y de 40 para equipos de la Premier League. Así pues, al Arsenal le costaría más dinero fichar a Etta Eyong que al Barcelona o al Real Madrid. No obstante, poco le importó hacer lo propio con Martín Zubimendi el pasado verano.

El guante de Etta Eyong que ha recogido el Arsenal

La intención del Arsenal de pagar la cláusula de Etta Eyong al Levante llega después de que el camerunés dijera en una entrevista para GiveMeSport: “Ya he cumplido mi sueño de jugar en LaLiga y mi otro sueño es jugar algún día en la Premier League. Creo que tengo la calidad necesaria para triunfar en la Premier League y que mi estilo se adapta bien al fútbol inglés. Soy fuerte físicamente y sé asociarme bien con mis compañeros. Pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Levante y no le presto atención a las demás noticias”.

En dicha entrevista, al ser preguntado por el interés del Barcelona y del Real Madrid, señaló: “Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”.