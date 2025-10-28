El español Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, guardameta español del Inter de Milán, ha atropellado mortalmente a un anciano de 81 años que se movía en silla de ruedas.

Según informó La Gazetta, el suceso tuvo lugar a las 9:30 horas en Fenegrò, en la zona de Como, cerca del centro de entrenamiento de las escuadra neroazzurra. Si bien Josep Martínez “resultó ileso”, el anciano de 81 años falleció en el acto, haciendo inútiles los intentos de socorro.

La Repubblica, por su parte, apunta que la víctima podría haberse sentido indispuesta,lo que le habría llevado a cambiar repentinamente de dirección, invadiendo el carril contrario y cerrando el paso al vehículo del guardameta del Inter de Milán. Sobre la colisión señala que “El impacto fue extremadamente violento”. “Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los carabinieri”, añade el citado medio.

Josep Martínez, ex de la UD Las Palmas y del Leipzig, brindó asistencia de inmediato al anciano de 81 años. El español, que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente, se mostró “visiblemente afectado”.

En señal de duelo, el Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa previa al partido contra la Fiorentina que tenía prevista dar Cristian Chivu a las 14:00 horas.

(Noticia en ampliación)