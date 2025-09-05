Oficial
Firma con el Levante hasta 2028
El Levante ha asegurado el futuro de un prometedor futbolista
El Levante ha renovado el contrato del canterano Nacho Pérez, que hizo la pretemporada con el primer equipo, hasta junio de 2028, según informó el club granota este viernes.
Nacho Pérez fue citado para realizar la pretemporada a las órdenes de Julián Calero y, apenas unos días antes de cumplir los 17 años, se estrenó con el primer equipo en el amistoso disputado ante el Johor FC.
El lateral derecho llegó al Levante en categoría benjamín y durante la pasada temporada y siendo juvenil de primer año, debutó ya con el Atlético Levante en Tercera RFEF.
