Fernando Llorente revela, dolido, por qué nunca volvió al Athletic

Fernando Llorente abandonó el Athletic en 2013 para probar fortuna en la Juventus tras varios partidos sin jugar después de que el conjunto vasco le castigase por no renovar. La directiva encabezada por Josu Urrutia se negó a traspasarle, por lo que el delantero agotó su contrato en el banquillo. Tan desagradable fue su salida que quedó descartado su regreso al equipo rojiblanco.

“Ellos no aceptaron que me quisiera ir. Ese año fue duro porque Bielsa me dijo que no iba a contar conmigo y que iba a jugar solo cuando el equipo lo necesitara, solo salía cuando el equipo iba perdiendo o empatando y tenía que ser un ejemplo, entrenar duro y responder cuando salía. Es algo que no entiendo porque al final ellos podían haber sacado dinero por mí y yo a los dos años podía haber vuelto gratis, pero en aquel momento Urrutia no veía las cosas así, para él todos los jugadores de la cantera tenían que quedarse allí y tampoco es así desde mi punto de vista. El jugador tiene que decidir lo que sea mejor para él”, explicó Fernando Llorente sobre su salida del Athletic en el canal de Youtube de Carlos González.

Después de que el Athletic no moviese ficha por él, Fernando Llorente regresó a España de la mano del Sevilla

El delantero regresó a España dos años después para jugar en el Sevilla no siendo una opción para él regresar al Athletic. “Podía haber vuelto al Athletic y por el mero hecho de haber salido tan mal, no han querido que vuelva nunca. No hablo ni con ellos, viene el Sevilla, Unai Emery me llama. Pero si el Athletic hubiera estado ahí, hubiera vuelto al Athletic”, afirmó Fernando Llorente.

Por último, comentó sobre Marcelo Bielsa, que fue su entrenador en el Athletic: “Es un entrenador que es complicado convivir, se hace muy duro, el segundo año sobraba, las cosas no fueron bien y estuvimos peleando por no bajar, fue un año muy duro para mí también. Tiene diferentes comportamientos, hay veces que es más distante, luego a su vez te llama para hablar a solas en su despacho y te hace preguntas, al final es muy intenso con el que metíamos muchas horas tanto en campo como en vídeos. Sacó lo mejor de nosotros, sobre todo el primer año”.