Se ofrece para entrenar al Athletic

Tras haber desarrollado toda su carrera como entrenador en la categorías inferiores de la Selección, Julen Guerrero tomó este verano las riendas del Amorebieta, con el que se va a enfrentar ahora al Bilbao Athletic. Será un partido especial para él ya que no cree que vaya a enfrentarse nunca al primer equipo ya que su sueño es tomar las riendas del primer equipo.

“No sé si me enfrentaré alguna vez al Athletic. Yo creo que igual no. La vida te lleva donde te lleva... pero no creo”, dijo Julen Guerrero en SER Deportivos Bilbao.

¿Querrá el Athletic a Julen Guerrero como entrenador?

Sobre su ambición de entrenar algún día al Athletic, al que actualmente dirige Ernesto Valverde, Julen Guerrero señaló: “Las cosas se tienen que dar. Aparte de que yo quiera y lo esté deseando... también tiene que querer la otra parte. Que es la que decide. Yo no decido. Son los primeros que tienen que tomar esa decisión, que yo esté allí. Si se da será mucho más factible. El hecho de que yo quiera... No sirve de mucho”.

Cuestionado por cómo afrontaba su nueva andadura en el Amorebieta, Julen Guerrero declaró: “Lo tomo igual que en categorías inferiores. También hay tensión en la Sub 21 en los Europeos, los Juegos... Al final, tiene que gustarte ser entrenador. Como jugador, dentro del terreno de juego, ya me gustaba pensar en sistemas, rivales, tácticas... Soy inquieto".

A su vez, sobre cómo llevaba entrenar a su hijo, a Julen Jon Guerrero, comentó: "Ya lo tuve en la Selección. No hay ningún problema, le conozco perfectamente. Hemos estado dos años en categorías inferiores de La Roja y fue máximo goleador en esa etapa. Le conozco bien y sé lo que nos puede dar. Hacemos cada uno nuestra vida. En el vestuario, cuando venimos... todo muy normal”.