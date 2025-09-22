El Getafe expone sus planes con Bordalás

José Bordalás ha entrado en su último año de contrato con el Getafe. Si bien su presidente, Ángel Torres, nunca ha escondido que el técnico alicantino quiere entrenar a un equipo Champions, ahora ha avanzado su intención de renovarle.

Cuestionado por José Bordalás en la previa del partido que enfrentó al Getafe con el Barcelona, Ángel Torres señaló: “Ha llegado tarde a la Primera División. Para nosotros es un seguro de vida, un hombre que lo da todo y prepara los partidos como nadie. Lo voy a renovar cualquier día de estos”.

El rifirrafe entre Bordalás y Ferran Torres durante el Barcelona - Getafe

Tras dicho encuentro, José Bordalás, respondió al jugador del Barcelona Ferran Torres, que tras la victoria azulgrana (3-0) dijo que el Getafe “no propone nada”, considerando que su comentario “es una falta de respeto”.

“Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario”, contestó.

Con todo, José Bordalás admitió la superioridad del Barcelona, que, según analizó, golpeó a su equipo en el primer tiempo y fue “superior” a lo largo del partido. “Nada que objetar porque son un grandísimo equipo”, añadió.

Durante el partido, José Bordalás protestó por algunas decisiones del árbitro, algo que “forma parte del juego”, dijo, ya que “hay pocos partidos en los que no haya alta tensión. "Es un partido disputado y forma parte del fútbol”.