La reacción de Iker Jiménez al épico gol de Giménez para el Atlético de Madrid

El Inter de Milán, que había llegado al Metropolitano con 4 victorias en 4 partidos, vio como José María Giménez, con un gol en el minuto 93, le hacía perder su condición de invicto en esta Champions League. El central uruguayo voló en un saque de esquina botado por Antoine Griezmann para cabecear su centro dentro de la portería rival, un tanto épico que hizo reaccionar en redes sociales a Iker Jiménez.

“Qué grande Giménez. Gol épico y antiguo”, escribió en referencia a Jesús Mari Zamora.

¿A quién dedicó Giménez su gol?

José María Giménez expresó que su gol decisivo contra el Inter de Milán es “de todos” sus “seres queridos” y “de la gente que nunca ha dejado de creer” en él, al tiempo que resaltó que el centro de Antoine Griezmann en el saque de esquina fue “espectacular”.

“En el momento del gol empecé a pensar en mis hijos, en la fuerza que me dan en el día a día para esforzarme, mi esposa que me apoya y siempre está ayudándome… Es un gol de todos mis seres queridos. De mi familia, mis amigos, los que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos y que nunca ha dejado de creer en mí”, explicó en declaraciones a Movistar tras el encuentro.

“Sin ellos, no podría hacer lo que hago hoy”, insistió acerca de su familia, antes de revelar cómo tenía el gol en su cabeza: “Los compañeros saben que, cuando marcan en zona, es muy difícil cuando uno viene embalado. Considero que es una de mis virtudes. Y sabía que ellos parados no me podían aguantar el salto. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que sólo puse la cabeza”.

El Atlético de Madrid suma nueve puntos en esta Liga de Campeones a falta de tres jornadas. “La realidad que en esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. Hoy era un partido muy duro, que necesitábamos ganar y, al ganarlo, nos hace pensar en que podemos creer en clasificarnos directamente”, apuntó José María Giménez.