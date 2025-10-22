Dembélé confirma dónde quiere jugar

Ousmane Dembélé ha vivido este 2025 su mejor año como futbolista. Siendo la gran estrella, el extremo francés de 28 años conquistó para el PSG la primera Champions de su historia, una gesta que le ha valido para ser galardonado con el Balón de Oro. Con contrato en vigor hasta 2028, Ousmane Dembélé fu preguntado por su futuro tras reaparecer en Liga de campeones frente al Bayer Leverkusen.

“Mientras tenga hambre, estaré en el PSG. Estoy feliz de celebrar mi partido número 100 con el club marcando un gol. Espero mantener esta buena racha. Cuando uno está lesionado, quiere volver al campo rápidamente. Me tomé mi tiempo para recuperarme de esta lesión”, declaró Ousmane Dembélé.

Dembélé ha pedido el Balón de Oro para Mbappé

Ousmane Dembélé sorprendió pidiendo el Balón de Oro para Kylian Mbappé, con el que coincidió en el PSG y con el que sigue coincidiendo en la selección francesa.

A su vez, cuestionado por posible fricciones dentro del vestuario de la selección gala, el que fuera futbolista del Barcelona aseguró: “Nada cambia entre nosotros, todo sigue igual con el cuerpo técnico y los jugadores”.

Mbappé puso a Dembélé por encima de Lamine Yamal

Meses atrás, por su parte, fue Kylian Mbappé el que fue preguntado sobre si daría el Balón de Oro a Ousmane Dembélé, al que puso por encima de Lamine Yamal. “¿Si votaría por Dembélé? Sí. ¿Realmente hay que explicarlo? Entre Lamine Yamal y Dembélé, elijo a Ousmane. ¡Está clarísimo!”, afirmó el delantero del Real Madrid.