Los 2 futbolistas del Mallorca que se han ofrecido al Barcelona

Este verano, Pablo Torre y Jan Virgili han recalado en el Real Mallorca procedentes del Barcelona. El conjunto balear ha adquirido el 50 por ciento de los dos futbolistas por 3,5 y 5 millones de euros respectivamente, mientras que el club azulgrana se ha reservado una opción de recompra que ambos espera que ejecuten.

“Si algún día se me abren las puertas del primer equipo, estaría encantado. Era y es mi sueño desde siempre”, ha reconocido Jan Virgili en una entrevista para MARCA.

Sobre por qué decidió abandonar el Barcelona, el extremo de 19 años reconoció: “Era muy difícil tener oportunidades”. “Fue una decisión complicada, pero tenía claro que quería jugar en Primera. Salí en busca de minutos y oportunidades, aunque me dolió dejar el club”, añadió Jan Virgili, que ha sido convocado por primera vez con la Sub-21 gracias a su buen hacer en el Real Mallorca.

“Si nunca vuelvo al Barça, siempre tendré esa espinita. Me habría encantado debutar con el primer equipo, aunque solo fuera un día. Pero el fútbol no se acaba ahí. Cada uno tiene que hacer su camino y encontrar su lugar. Si lo haces bien, el premio puede llegar”, señaló el atacante.

Jan Virgili sueña con volver al Barcelona y con jugar en el nuevo Spotify Camp Nou, del que dijo: “Va a ser uno de los mejores estadios del mundo junto al Bernabéu”.

Al igual que Jan Virgili, Pablo Torre sueña con volver al Barcelona

Al igual Jan Virgili, el pasado mes de septiembre, Pablo Torre, reconocía también en MARCA que le gustaría regresar al Barcelona. “Estoy contento aquí jugando. Evidentemente es el Barça, si vuelvo con otro tipo de responsabilidad, al final es el Barça y ha sido mi sueño. Entonces, claro que me gustaría algún día volver con otra responsabilidad”, dijo entonces.