El Girona amenaza con pagar la cláusula de un futbolista español

El Girona, que sólo ha fichado a Thomas Lemar y a Hugo Rincón en lo que va de verano, mira ahora a la UD Las Palmas en busca de refuerzos para su zaga. El elegido para ello es Mika Mármol, central de 23 años cuyo 50 por ciento de los derechos sigue perteneciendo al Barcelona. Por ello, porque la mitad del traspaso iría a parar a las arcas del conjunto azulgrana, por lo que la UD Las Palmas se ha remitido ante el interés del Girona a la cláusula de rescisión de Mika Mármol, que es de 10 millones de euros.

“Si alguien viene y los deposita, adelante. Las Palmas no va a perdonar ni un solo euro. Si no renueva y no tiene ningún problema, jugará”, dijo Miguel Ángel Ramírez, presidente del equipo canario, al ser cuestionado al respecto.

Antes que el Girona, el Espanyol quiso fichar a Mika Mármol

Cabe señalar que la UD Las Palmas ya se remitió a la cláusula de rescisión de Mika Mármol cuando semanas atrás fue el Espanyol el equipo que se interesó por él. Y es que, pese al descenso del conjunto canario, la venta de Alberto Moleiro al Villarreal hace que la entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez no tenga urgencias económicas, lo que obliga al Girona a poner 10 millones de euros sobre la mesa si quiere hacerse con Mika Mármol.

Fundamental en los esquemas de la UD Las Palmas, Mika Mármol disputó 33 partidos la pasada temporada.