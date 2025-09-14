El goleador en el que piensa el Atlético de Madrid para reforzar su delantera

Pese a su victoria ante el Villarreal, el titubeante inicio liguero del Atlético de Madrid hace que el club no descarte reforzar nuevamente su delantera en la próxima ventana de transferencias. Con ese objetivo, el conjunto rojiblanco ha comenzado a seguir a Yunus Akgün, goleador turco de 25 años del Galatasaray.

Así lo asegura Takvim, que señala que para el Atlético de Madrid no pasaron desapercibidos los 12 goles que marcó en los 38 partidos que disputó Yunus Akgün el curso pasado.

El Atlético de Madrid ha sumado su primera victoria

Un gol de Pablo Barrios en el minuto 9 y otro del debutante Nico González en el 51 dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Villarreal (2-0) en el partido que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de la cuarta jornada de la LaLiga EA Sports.

Pablo Barrios aprovechó un balón que le cedió Julián Alvarez dentro del área del Villarreal después de un error de Sergi Cardona en una cesión hacia atrás (m.9) y Nico González, debutante con los rojiblancos, firmó de cabeza el segundo en el minuto 51, tras un centro de Marcos Llorente.

El triunfo es el primero del Atlético de Madrid en la Liga, que suma cinco puntos después de una victoria, dos empates y una derrota.

El Atlético de Madrid sumó este sábado su primera victoria de la temporada con cinco nombres protagonistas: de la primera titularidad y la solidez de Koke Resurrección, la llegada de Pablo Barrios y el despliegue y la asistencia de Marcos Llorente al estreno de Nico González y al plan de Diego Simeone.