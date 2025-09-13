Pantic propone un relevo a Simeone para el banquillo del Atlético de Madrid

Aunque Diego Simeone tiene contrato con el Atlético de Madrid, quién podría ser su relevo es un tema recurrente. Sobre ello ha sido preguntado toda una leyenda del club como Milinko Pantic, que rompió una lanza en favor de Fernando Torres, técnico del filial.

“Claro que sí, Fernando Torres puede ser el relevo. Está haciendo un gran trabajo en el Atlético B y la afición le quiere”, declaró Milinko Pantic en Radio Marca.

Por su parte, sobre Julián Álvarez, dijo: “Es un jugador top, me parece completísimo”. A su vez, sobre Pablo Barrios, comentó: “Es agresivo, fuerte con el balón y puede llegar muy alto”.

Como Simeone, Fernando Torres tiene contrato hasta 2027

Fernando Torres, renovó el pasado mes de mayo su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, por lo que termina contrato en la misma fecha que Diego Simeone.

En el verano de 2024, Fernando Torres asumió el cargo de primer entrenador del Atlético de Madrid B. Tras su primera temporada, el filial filial en séptima posición, sumando 54 puntos, mejorando los registros obtenidos por el filial en la primera campaña (temporada 2023-2024) en 1ªRFEF y peleando hasta la penúltima jornada por entrar en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División, destacó el Atlético de Madrid en un comunicado.

Antes de asumir el cargo de técnico del Atlético B, Fernando Torres entrenó al Juvenil A del club en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023 y 2023-2024, con dos Ligas, una Copa de Campeones y la primera y única clasificación del conjunto madrileño para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones Juvenil, en la campaña 2021-2022.