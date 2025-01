Los 4 equipos que se han interesado por Marco Asensio según la prensa francesa

El que fuera futbolista del Real Madrid, Marco Asensio, está viviendo una temporada complicada en el PSG. El atacante de 28 años cuenta cada vez menos para Luis Enrique y todo parece indicar que podría salir en calidad de cedido en el mercado invernal. Esto es algo que querrían aprovechar cuatro equipos para ofrecerle acomodo de cara al segundo tramo del campeonato. Entre ellos destaca la Real Sociedad, que ofrecería a Marco Asensio la posibilidad de regresar a LaLiga EA Sports, donde también jugó en el Real Mallorca y en el Espanyol.

Así lo asegura a L’Equipe, que habla del Aston Villa de Unai Emery, del Newcastle y de la Juventus como los rivales de la Real Sociedad en la puja por el balear. De salir del PSG Marco Asensio tendrá, por tanto, la posibilidad de regresar a LaLiga EA Sports así como la de probar fortuna en la Premier League o en la Serie A.

La pérdida de protagonismo de Marco Asensio en el PSG

Cuestionado días atrás por la pérdida de protagonismo de Marco Asensio en el PSG, Luis Enrique respondió: “Puedo inventar una respuesta, pero ese no es mi estilo. Mis decisiones hablan mejor y dicen lo que pienso a cada jugador en cada momento. Tomo mis decisiones en base a lo que veo en los partidos y en los entrenamientos. Los jugadores no siempre están de acuerdo, pero ese es mi papel. Y siempre digo que mis decisiones no son irreversibles”.

Aún así, en lo que va de temporada, Marco Asensio ha disputado 15 partidos con el PSG, la mayoría de ellos partiendo desde el banquillo. En ellos ha anotado 2 goles y repartido cuatro asistencias.